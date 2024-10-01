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Достижения и планы экс-заместителя главы Сургута Анны Томазовой

Чем планирует заниматься экс-заместитель главы Сургута

Достижения и планы экс-заместителя главы Сургута Анны Томазовой
Фото: администрация Сургута

Анна Томазова, занимавшая пост заместителя главы Сургута по социальным вопросам с 2019 года, подала заявление на увольнение по собственному желанию. Она уступила место Виталию Малыхину, который будет курировать комитет внутренней, молодежной и информационной политики. Об этом сообщает администрация города.

Томазова проработала в администрации более 20 лет, начав свою карьеру с 2000 года. Ранее она занимала должности учителя и заместителя директора по учебно-воспитательной и учебно-методической работе в образовательных учреждениях − с 1987 по 2000 годы.

Затем в течение 17 лет работала главным специалистом отдела дошкольного и общего среднего образования, а позже – заместителем директора департамента образования.

В 2017 году Томазова возглавила департамент образования администрации Сургута, а с 2019 года занимала пост заместителя главы города, курируя социальную сферу – образование, спорт и культуру.

Среди ее главных достижений – модернизация социальной инфраструктуры Сургута, запуск таких проектов, как Детский технопарк «Кванториум» и Центр цифрового образования детей «IT-Куб». Она также внесла вклад в реализацию культурно-образовательных инициатив, включая проект «Три ратных поля России в Сургуте», ставший визитной карточкой города.

Кроме того, была произведена модернизация спортивных объектов МАУ «Ледовый дворец спорта» и СОК «Энергетик», а также введены новые спортивные площадки.

В пресс-службе уточнили, что она планирует сменить сферу деятельности, однако детали ее новой работы пока не раскрываются. Не исключено, что экс-заместитель займется преподавательской деятельностью.

«Несмотря на то что Томазова не входила в «клан лангепасской команды» экс-мэра Андрея Филатова, она не смогла остаться в администрации. Однако появилась информация, что чиновница уже получила несколько предложений о работе», – сообщает «Газета.ru».

Корреспондент siapress.ru попытался уточнить информацию о будущих планах Анны Томазовой в приемной администрации, но на момент публикации ответа получено не было.

Напоминаем, ранее власти Сургута решили упразднить департамент массовых коммуникаций и аналитики, а также департамент культуры и молодежной политики. Вместо них появились комитет внутренней политики, управление информационной политики и комитет культуры.


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Сегодня в 15:55, просмотров: 181, комментариев: 0
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