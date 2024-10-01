50 мультфильмов из разных регионов России отправили на конкурс Сургутского района

На конкурс мультфильмов, организованный в Сургутском районе, поступило более 50 работ от участников не только из Югры, но и других регионов России. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

«Мы получили пластилиновые, рисованные, песочные анимации, а также уникальные мультфильмы, связанные крючком. Самому младшему участнику всего 6 лет, а старшему – 24 года. Темы конкурсных работ варьируются от семейных ценностей и единства до великих открытий и произведений Пушкина», – написал он.

В этом году в конкурсе приняли участие молодые аниматоры из Москвы, Екатеринбурга, Мурманска, Новосибирска, Омска, Краснодарского края и других регионов, включая Башкирию, Удмуртию, а также ДНР. Дети из Сургутского района, в том числе из Лямина, Сытомино, Сайгатиной и Федоровского, также активно проявляют себя. Например, Илья Гуров представил сразу два мультфильма: «Мой дом», посвященный юбилею Федоровского, и «Моя семья». Самыми юными участниками стали воспитанники детского сада «Умка» из Федоровского.

Зрительское голосование за лучшие работы начнется уже завтра. Оно пройдет в библиотеках после показов мультфильмов, а также в онлайн-формате в группе Центральной районной библиотеки. Жители смогут проголосовать до 15 октября.