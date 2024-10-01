Полиция Сургута выявила 14 нарушений миграционного законодательства

В Сургуте провели очередной рейд, в ходе которого выявили 14 нарушений миграционного законодательства. Более 20 иностранцев были найдены в двухэтажном строении на улице Базовая, сообщает полиция Югры в своих соцсетях.

«Накануне проверке подверглось двухэтажное строение на улице Базовая. В отдел полиции доставлены более 20 иностранцев, десять из которых находятся на территории Российской Федерации с различными нарушениями. По результатам проверочных мероприятий задокументировано 14 административных правонарушений по линии миграции», ‒ указали в сообщении.

В отношении пяти нелегальных иностранцев приняли решения о выдворении за пределы России.