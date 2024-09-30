В очередной раз прошла выставка «Сургут. Нефть и Газ»

В Сургуте прошла XXIX Международная специализированная выставка «Сургут. Нефть и Газ – 2024». Она традиционно является одной из важнейших деловых площадок для обсуждения ключевых вопросов нефтегазовой отрасли. В выставочном пространстве СК «Энергетик» собрались более 120 компаний, представивших передовые технологии и оборудование. Основное внимание уделено темам, связанным с трудноизвлекаемыми запасами нефти и газа, импортозамещением, безопасностью объектов нефтегазовой отрасли и актуальными кадровыми вопросами.

Заместитель Главы Сургута Артем Кириленко на открытии мероприятия поприветствовал участников и подчеркнул значение выставки для города и региона: «Рады приветствовать представителей компаний со всей страны на этой большой выставке, которая уже в 29-й раз проходит на территории Сургута. Здесь представлены также и наши родные организации – ПАО «Сургутнефтегаз», ООО «Газпром трансгаз Сургут» и производственные компании, которые работают в данной сфере и предлагают свои услуги. Кроме того, в выставке принимают представители малого и среднего бизнеса. Администрация города со своей стороны сопровождает и поддерживает производственные и инновационные проекты наших предпринимателей. Например, в прошлом году мы анонсировали специальную финансовую поддержку производственных компаний для развития проектов, а в этом стартовала новая форма поддержки для инновационных. Среди сургутских предпринимателей традиционно можно отметить тех, кто производит оборудование в сфере гидроразрыва пласта, мульчеры и насосное оборудование».

Генеральный директор АО «Окружной выставочный центр "Югорские контракты"» Альфия Павкина отметила растущий интерес к мероприятию: «Каждый год количество компаний, участвующих в выставке, увеличивается. Многие годы данная деловая площадка дает возможность нашим российским производителям презентовать свою продукцию и интегрироваться в нефтегазовую отрасль. В мероприятии участвуют российские компании, а также наши партнеры из Белоруссии. Они представляют отечественное оборудование для разработки нефтяных и газовых месторождений, строительства и ремонта магистральных трубопроводов, энергетическое и электротехническое оборудование для нефтегазового комплекса и многое другое. Производители сегодня на высоком уровне представляют себя на этой площадке».

Выставка «Сургут. Нефть и Газ» ежегодно становится важным событием для представителей индустрии, и 2024 год не стал исключением. Это не только место демонстрации технологий, но и эффективная платформа для переговоров, обмена идеями и поиска новых деловых партнеров. Организаторами мероприятия выступают АО «Окружной выставочный центр "Югорские контракты"» при поддержке Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Администрации Сургута, ПАО «Сургутнефтегаз» и Союза Торгово-промышленной палаты ХМАО-Югры.

При поддержке Администрации Сургута