Губернатор Югры лично оценил ход строительства спортивных объектов в Сургуте

Губернатор Югры Руслан Кухарук посетил строящиеся объекты в Сургуте: Дворец боевых искусств и спортивный комплекс, сообщает «СургутИнформ-ТВ».

В 30А микрорайоне уже в следующем году появится площадка для единоборств. В настоящее время завершены работы по свайному полю, строители занимаются фундаментом. До конца года планируется возведение коробки здания, а после начнутся инженерные и отделочные работы.

Также в следующем году откроется спорткомплекс на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы. Он будет включать в себя площадки для волейбола, баскетбола и футбола. На сегодняшний день завершается отделка фасада и обустройство кровли.

Кроме того, губернатор побывал на стройплощадках школ в микрорайонах 5А и 20А, где обсудил сроки строительства.

«Все объекты – в разной степени готовности, по ряду причин есть отставание от плановых сроков. На месте определились, что со стороны заказчика необходимо усилить строительный контроль по каждому объекту; подрядным организациям – привлечь дополнительные команды специалистов, технику, чтобы обеспечить должные темпы строительства», – заключил Руслан Кухарук.

Ранее в siapress.ru писали, что в Сургуте завершается этап благоустройства парка в 20А микрорайоне.