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Сургутская школа №46 отметила 20-летний юбилей

20 лет школа №46 Сургута растит будущих офицеров и талантливых учеников

Сургутская школа №46 отметила 20-летний юбилей
Фото: администрация Сургута

27 сентября в театре СурГУ состоялось торжественное мероприятие, посвященное 20-летнему юбилею школы № 46 с углубленным изучением отдельных предметов. На празднике присутствовали представители правительства Югры, администрации Сургута, депутаты городской и Тюменской областной дум, педагоги, родители и учащиеся школы.

Заместитель Губернатора Югры Елена Шумакова поздравила коллектив и учащихся школы с юбилеем, отметив важность вклада образовательного учреждения в развитие детей и их будущее: «Это семейный праздник, который объединяет не одно поколение педагогов и выпускников. За два десятилетия школа подарила Сургуту 2 тысячи ярких и талантливых выпускников, из которых 129 закончили школу с золотыми медалями. Это золотой резерв Сургута, Югры и всей нашей страны. Школа создает условия для гармоничного развития детей в спорте, культуре, искусстве. Особенно гордятся в школе пожарно-спасательными классами, которые готовят ребят к любым жизненным вызовам».

Школа № 46 занимает достойное место в списке сильнейших образовательных учреждений России. Она входит в «Топ-500 лучших образовательных организаций России», а также является одной из заметных школ Югры по числу выпускников, поступивших в ведущие вузы страны. В школе успешно развиваются пожарно-спасательные классы, готовящие курсантов к службе в органах МЧС и МВД РФ. За годы работы школы 127 выпускников поступили в профильные вузы, 81 из них сейчас являются действующими офицерами.

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Югре Сергей Антонов подчеркнул важность патриотического воспитания и роль школы в подготовке будущих спасателей: «Это важное направление для нашей страны и настоящих патриотов. Учителя школы – это единый коллектив, который формирует будущее поколение, готовое справляться с трудностями и служить своей Родине. Ваша профессия – одна из самых мирных и нужных, и в преддверии Дня учителя хочу выразить вам искреннюю благодарность».

Высокие достижения школы – результат самоотверженного труда педагогов, которые неоднократно становились победителями и призерами профессиональных конкурсов, таких как «Учитель года», «Спортивная элита», «Педагогическая надежда». В школе уделяется большое внимание развитию талантов учащихся, что подтверждается успехами на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, а также победами в российской научно-социальной программе «Шаг в будущее» и других конкурсах.

Заместитель председателя Тюменской областной думы Галина Резяпова отметила, что школа № 46 успешно справляется с задачей подготовки одаренных детей, а также поддерживает высокие стандарты образовательного процесса: «20 лет – это отличная веха. Вы показываете стабильные результаты на протяжении многих лет, поддерживая одаренных детей в самых разных областях. Ваши успехи – это яркий пример того, что школа готова двигаться вперед и решать новые задачи».

Творческие и спортивные достижения учащихся школы заслуживают особого внимания. Театр-мюзикл «Новые горизонты» два года подряд побеждает на фестивале «Российская школьная весна», а команда спортсменов стала победителем регионального этапа президентских спортивных игр. Эти достижения – результат системного подхода к воспитанию и поддержке талантливых ребят.

Советник Главы Сургута Владимир Фризен, поздравляя школу с юбилеем, подчеркнул важность сохранения традиций и развития новых направлений в образовании: «46-я школа – это большая семья, которая соединяет в себе и семью, и школу. Это гордость Сургута. Ваши достижения и успехи говорят сами за себя, и мы уверены, что 46-я школа останется символом правильных и наукоемких достижений».

Сегодня школа продолжает удерживать свои позиции среди ведущих образовательных учреждений Югры под руководством Лилии Гейнц, заслуженного работника образования округа. В 2021 году она была признана лучшим руководителем образовательных организаций Югры, а также победила в всероссийском конкурсе «Лучшие руководители Российской Федерации». Директор школы отметила, что коллектив продолжит работать с тем же энтузиазмом и поддерживать высокий уровень подготовки учащихся: «Наша школа известна не только в Сургуте, но и за его пределами своими успехами в спорте, искусстве и науке. Мы продолжаем принимать детей с любовью и выпускать их с гордостью, и этот подход будет руководить нами еще долгие годы».

При поддержке Администрации Сургута


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30 сентября в 13:33, просмотров: 918, комментариев: 0
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