Новым заместителем главы Сургута стал Виталий Малыхин

Сегодня, 30 сентября, Виталий Малыхин назначен заместителем главы Сургута Максима Слепова. Он будет курировать комитет внутренней и молодежной политики, и комитет информационной политики, сообщает администрация города.

«В составе команды главы города Максима Николаевича Слепова планирую реализовывать актуальные запросы по направлениям внутренней, молодежной и информационной политики в интересах жителей Сургута. Главой поставлена задача перестроить работу с молодежью. Сургут – город молодых. Постараемся вернуть этот статус», – прокомментировал Малыхин.

Свою трудовую деятельность новый заместитель главы начал в 1997 году. Он работал преподавателем истории государства и права, учителем истории в образовательных учреждениях, режиссером массовых мероприятий в СурГУ. В 2001-2017 годах трудился на разных должностях в сфере культуры, молодежной политики, туризма и спорта в городской и районной мэриях, а также был помощником депутата окружной Думы.

С 2018 года Виталий Малыхин возглавлял Историко-культурный центр «Барсова гора», а с 2019 по сентябрь 2024 года – Центр патриотических проектов «Моя история».