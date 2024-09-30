Сергей Алексеев стал директором департамента городского хозяйства

С сегодняшнего дня, 30 сентября, Сергей Алексеев возглавил департамент городского хозяйства администрации Сургута, сообщает местная мэрия.

«Сергей Алексеев родился 19 марта 1970 года в городе Сергеевка Сергеевского района Северо-Казахстанской области. Окончил Петропавловский техникум механизации сельского хозяйства по специальности «Механизация сельского хозяйства», Акмолинский финансово-экономический колледж по специальности «Финансы». Получил высшее образование в Тюменском государственном нефтегазовом университете по специальности «Управление персоналом», – указали в сообщении.

Сергей Алексеев работал в администрации Сургута с 2018 года. Тогда он был заместителем директора департамента городского хозяйства, заместителем директора департамента имущественных и земельных отношений. С апреля по сентябрь 2024 года Алексеев руководил УК «Сургутсервис».