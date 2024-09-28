Сургутяне могут присоединиться к Всероссийскому молебну о Победе

Вчера, 27 сентября, в Троицкий кафедральный собор Сургута прибыла Казанская икона Божией Матери. Икона знаменита тем, что именно перед ней молились лидеры народного ополчения, освободившие Москву в 1612 году от польских интервентов. Чествование Казанской иконы Богоматери охватит порядка 60 городов России и завершится к 4 ноября, сообщает администрация города.

«Казанский образ Святой Богородицы – святыня, особенно дорогая нашему народу. Более 50 стран ополчись на наше Отечество. Поэтому мы обращаем молитвенные взоры к защитнице нашего Отечества. Матерь Божия избрала уделом своим Святую Русь. И мы сегодня, как никогда, просим у нее защиты и помощи», – сказал Владыка Павел на торжественной литургии.

Организатором общероссийского принесения Казанской иконы Божией Матери выступила Комиссия Русской Православной Церкви. Более 800 тысяч верующих поклонились святыне и поучаствовали во Всероссийском молебне.

«Благодарю Русскую православную церковь, митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Владыку Павла за то, что имеем уникальную возможность приложиться к святому образу Казанской Божией Матери. К иконе, у которой молились великий князь Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин перед освобождением столицы. Заступница православной России вдохновляла на победы наших предков. Теперь и Сургут, Югра объединились с другими регионами в молитве о Победе нашего Отечества», – произнес глава Сургута Максим Слепов в первой торжественной литургии у иконы.

Отметим, что в Сургуте Казанская икона Божией Матери пробудет до 21:00 часов 28 сентября.