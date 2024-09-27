Управляющий ТРК «Вершина Югры» ответил на самые волнующие вопросы сургутян

Торгово-развлекательный комплекс «Вершина Югры» в Сургуте решил вернуться к своему первоначальному названию. Управляющий ТРК Умар Бисултанов объяснил корреспонденту siapress.ru, что «Вершина» давно полюбилась жителям города, а кардинальная смена наименования − VIVALDI PLAZA − не прижилась. Поэтому было принято решение вновь вернуться к изначальному названию, которое теперь ассоциируется в том числе и с Югрой.

По его словам, этот объект важен не только для Сургута, но и для всего региона, благодаря своей уникальности. Архитектуру здания спроектировал всемирно известный голландский архитектор Эрик ван Эгераат, и аналогов подобного объекта в округе нет.

Бисултанов также сообщил, что разрабатывается концепция, которая направлена на отражение югорской идентичности в ТРК. Отвечая на вопросы о планах по созданию культурного центра на базе комплекса, он отметил, что такие идеи обсуждаются, но напомнил, что в основе проекта остается коммерческая составляющая.

Что касается волнующего вопроса об улучшении парковки возле комплекса, управляющий заверил, что это одна из приоритетных задач, над которой ведется работа.

«Задача не в том, чтобы что-то изменить, поскольку объект настолько уникален, что изменений не требует. Главная цель − восстановить его и вернуть прежний функционал», − резюмировал Бисултанов.

«Вершина» в Сургуте считается одним из крупнейших ТРК в Югре. В нем восемь этажей с магазинами, фудкортом, кафе, кинотеатром и развлекательными площадками. Когда-то его называли архитектурной жемчужиной Сургута. Однако, к 2014 году ТРК оказался глубоко убыточным предприятием. Местные жители неоднократно обращались к властям с просьбой выкупить «Вершину» под музей или культурный кластер.