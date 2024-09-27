Жительница Лангепаса родила трех девочек в роддоме Сургута

В Сургутском Центре охраны материнства и детства с помощью операции кесарева сечения на свет появились три девочки. Это уже четвертая тройня, рожденная в 2024 году, рассказала глава учреждения Лариса Белоцерковцева в своих соцсетях.

«Многодетной стала семья из Лангепаса. Родители уже воспитывают шестилетнюю дочь. 26 сентября у них родились еще три малышки. Они появились на свет на 32 неделе беременности. Их состояние по шкале Апгар оценили на восемь баллов. 1 800 грамм ‒ вес старшей девочки, рост ‒ 43 см, данные средней ‒ вес ‒ 1 250 грамм, рост ‒ 40 см, параметры младшей ‒ вес 1650 грамм, рост – 47 см», ‒ указала она в своем телеграм-канале.

Каждая девочка родилась в «рубашке» ‒ так называют в народе плодный пузырь. В операционной во время кесарева сечения работала расширенная бригада из 15 врачей.