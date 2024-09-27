В Сургуте в ДТП пострадала семилетняя девочка

Накануне, 26 сентября, в Сургуте на улице Привокзальная 40-летняя автоледи наехала на семилетнюю девочку, которая неожиданно выбежала на дорогу в жилой зоне. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«26 сентября около 18:05 минут на улице Привокзальная в городе Сургут, 40-летняя женщина, управляя автомобилем «KIA», по предварительным данным, при движении в жилой зоне, допустила наезд на 7-летнюю девочку, которая неожиданно вышла из-за припаркованных транспортных средств», – говорится в сообщении.

В результате ДТП девочка получила травмы.

За сутки на дорогах округа зарегистрировали одно ДТП, пострадал один ребенок.