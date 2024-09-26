Врачи Центра охраны материнства и детства Сургута успешно удалили опасные кисты у женщины

В Центре охраны материнства и детства Сургута успешно удалили новообразования яичников у пациентки. Из-за тератомы левый яичник был увеличен до 6-7 см, правый – до 11-12 см. Проблему удалось выявить на УЗИ во время прохождения медицинского осмотра, рассказала руководитель Центра Лариса Белоцерковцева.

«Тератома или дермоидная киста яичников – это доброкачественное образование, которое формируется из оставшегося зачатка одной из эмбриональных тканей. Содержимое новообразования может быть разнородным: жидкость, жир, волосы, ногти, зубы. Возможно осложнение в виде перекрута ножки с последующей некротизацией тканей. Такая ситуация является неотложной с обязательным срочным хирургическим вмешательством из-за возможного разрыва кисты с развитием перитонита», — говорится в публикации.

Гинекологи-хирурги Центра провели мини-лапаротомию, удалив опухоли через небольшой разрез. При этом оба яичника были сохранены. Пациентка уже восстанавливается и находится под постоянным наблюдением врачей.

«Отмечу важность регулярных медосмотров, которые позволяют врачам проводить своевременную профилактику заболеваний, при их наличии начинать раннее лечение, а также предупреждать возможные осложнения. Именно благодаря своевременному выявлению тератом, удалось избежать серьезных последствий для здоровья пациентки», — подчеркнула Белоцерковцева.

Ранее врачи Сургута спасли новорожденную со сложным пороком сердца.