Власти Сургута предупредили о проверке системы оповещения

В среду, 2 октября, с 10:00 до 12:30 в Сургуте проверят готовность городской системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

«В Сургуте будет проведена проверка готовности городской системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях путем запуска электросирен и доведения сигнала гражданской обороны «Внимание всем!». Услышав звук электросирены жителям города необходимо включить радио или телевизор на местный канал и прослушать информацию управления по делам ГО и ЧС администрации города», — говорится в сообщении.

В тот же день в Нижневартовске пройдет проверка системы экстренного оповещения населения.