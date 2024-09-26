Сотрудники ресторана в Сургуте жалуются на невоспитанных школьников

В Сургуте подростки регулярно собираются в ресторане быстрого питания «Бургер Кинг» на проспекте Ленина, где ведут себя аморально, унижают персонал, ругаются матом и нарушают общественный порядок. Об этом «Вестнику Сургутского района» сообщила одна из сотрудниц заведения.

По словам работницы, школьники из 24 и 25 школ города нецензурно выражаются, закидывают ноги на столы, мешают работе персонала и записывают свои выходки на видео для размещения в соцсетях. Подростки также портят игрушки в игровой комнате и занимают столики на несколько часов, мешая другим посетителям.

«С ними очень сложно. Наши бывшие охранники все спились из-за них, не выдержали», – поделилась она.

По словам сотрудницы, ресторан привлекает дебоширов из-за неограниченного доступа к бесплатным напиткам, которые можно получить около кассы.

Девушка надеется, что родители и учителя подростков обратят внимание на их поведение и примут необходимые меры для предотвращения дальнейших конфликтов.

Ранее в siapress.ru писали, что малолетние вандалы разрушили остановочный павильон в Сургуте.