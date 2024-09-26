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​В Югре водитель наехал на 11-летнюю девочку

В Лянторе в ДТП пострадала несовершеннолетняя

​В Югре водитель наехал на 11-летнюю девочку
Фото: Госавтоинспекция Югры

Вчера, 25 сентября, в Лянторе Сургутского района 38-летний водитель «BMW» наехал на ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«25 сентября 2024 года около 20:30 на улице Магистральной в городе Лянтор Сургутского района, 38-летний водитель «BMW» не предоставил преимущество в движении пешеходу и допустил наезд на 11-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», ‒ говорится в сообщении.

В результате ДТП девочка получила травмы.

За сутки на дорогах округа зарегистрировали пять ДТП, в которых один человек погиб и четыре ‒ получили травмы, в том числе один несовершеннолетний пешеход.


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Сегодня в 10:03, просмотров: 93, комментариев: 0
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