16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  92,3880   EUR  103,4758  

Новости

Больше новостей
Надо ли сократить школьное среднее образование с 11 до 10 лет?
Комментировать
0
Надо ли сильнее ужесточать наказание водителей за опасное вождение?
Комментировать
0
Вы будете брать ипотеку за 50% первоначального взноса?
Комментировать
0
Вам будем не хватать Comedy Club?

Очень 9.8%

Ну, наверное, да 8.9%

Наверное, нет 6.5%

Нет 39%

Никогда не смотрел 35.8%

Всего голосов: 123

Комментировать
0
Больше опросов

В Сургуте оказывают комплексную поддержку гражданам, освобожденным из мест лишения свободы

Власти Сургута рассказали о поддержке граждан, освобожденных из мест лишения свободы

В Сургуте оказывают комплексную поддержку гражданам, освобожденным из мест лишения свободы
Фото: freepik.com

При обращении в КУ «Сургутский центр занятости населения» граждане, освободившиеся из учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы, могут получить услугу по подбору вариантов подходящей работы, информирование о положении на рынке труда, профессиональную ориентацию, принять участие в ярмарках вакансий, в общественных работах, а также содействие в переезде, переселении в другую местность для трудоустройства по направлению центра занятости населения.

В случае признания граждан безработными, у них наступает право на получение таких услуг, как:

- психологическая поддержка;

- социальная адаптация;

- временное трудоустройство;

- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование;

- содействие самозанятости.

Работодателям, создающим временные рабочие места в рамках мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения» (далее – Программа), выплачивается частичная компенсация по оплате труда и налогов в размере 21572 р. в месяц на одного сотрудника.

Граждане, освободившиеся из учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы, могут принять участие в следующих мероприятиях:

  • организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан – временное трудоустройство до 2-х месяцев, сумма компенсации работодателю за одного сотрудника составляет 43 144 рубля;
  • организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы – временное трудоустройство до 3-х месяцев, сумма компенсации работодателю за одного сотрудника составляет 64 896 рублей.

нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 09:45, просмотров: 111, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Первый отечественный электромобиль Lada e-Largus запущен в производство 610
  2. ​В Сургуте сносят очередную заброшку 591
  3. ​Напавшие на офис Wildberries могут получить пожизненное заключение 585
  4. ​Сургут получил 1,5 миллиарда на городские нужды 559
  5. ​В Сургуте малолетние вандалы сами себя «сдали» во время порчи остановки 534
  6. ​Машина всмятку: в Нефтеюганском районе произошло смертельное ДТП 512
  7. В ХМАО стало больше алкоголиков-новичков 496
  8. Охранники негодуют: дети играют в прятки в торговых центрах Сургута 496
  9. СГЭС завершила строительство инфраструктуры для станций переливания крови и скорой помощи 461
  10. ​Нефтяники собрались в Сургуте, чтобы поделиться новостями и заключить контракты 449
  1. ​Юмористическое шоу Comedy Club закрывают 12723
  2. ​Легендарные синие автобусы уехали из Сургута к новым владельцам 4953
  3. Свадьба в Пыть-Яхе обернулась стрельбой и поножовщиной 2387
  4. ​СПОПАТ и не был монополистом на рынке перевозок в Сургуте. Не те объёмы 2148
  5. ​Правильный дом 1861
  6. ​Причем здесь геологоразведчики? 1809
  7. ​Сургутяне оказались в восторге от водителя 61 маршрута 1770
  8. ​Не проехать: в Сургуте перекрыли движение автотранспорта 1599
  9. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 21-22 сентября? // АФИША 1524
  10. ​Власти Сургута решили упразднить два департамента 1517
  1. ​Юмористическое шоу Comedy Club закрывают 12723
  2. ​Ученые из Индии изобрели глазные капли, помогающие снимать очки для чтения 12664
  3. ​Ореховый Спас: история, традиции и обычаи праздника // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 7143
  4. ​Так ли страшны видеоигры? 5681
  5. «Верни стену», «Мой подзащитный — многодетный отец», опасения за директора Toyota — подборка интернет-шуток об аресте Павле Дурова 5678
  6. ​Легендарные синие автобусы уехали из Сургута к новым владельцам 4953
  7. В Сургуте стартовал отопительный сезон 3834
  8. ​Просьбы сургутян услышаны: девять автобусных маршрутов обещали изменить 3475
  9. Что происходит с замедлением YouTube в России // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3386
  10. ​Феномен учителя-биолога 2728

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика