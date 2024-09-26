Власти Сургута рассказали о поддержке граждан, освобожденных из мест лишения свободы

При обращении в КУ «Сургутский центр занятости населения» граждане, освободившиеся из учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы, могут получить услугу по подбору вариантов подходящей работы, информирование о положении на рынке труда, профессиональную ориентацию, принять участие в ярмарках вакансий, в общественных работах, а также содействие в переезде, переселении в другую местность для трудоустройства по направлению центра занятости населения.

В случае признания граждан безработными, у них наступает право на получение таких услуг, как:

- психологическая поддержка;

- социальная адаптация;

- временное трудоустройство;

- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование;

- содействие самозанятости.

Работодателям, создающим временные рабочие места в рамках мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения» (далее – Программа), выплачивается частичная компенсация по оплате труда и налогов в размере 21572 р. в месяц на одного сотрудника.

Граждане, освободившиеся из учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы, могут принять участие в следующих мероприятиях: