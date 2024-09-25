На строительство энергетической инфраструктуры для медучреждений Сургута выделили 57 млн рублей

В Сургуте завершили строительство энергетической инфраструктуры для важных объектов здравоохранения Югры – станций переливания крови и скорой медицинской помощи, передает СГЭС в своих соцсетях.

«Мы завершили строительство энергообъектов заблаговременно до установленного срока ввода медучреждений в эксплуатацию. Объем инвестиций СГЭС ежегодно увеличивается для повышения надежности электроснабжения существующих потребителей, подключения новых, а также для таких важных объектов здравоохранения, как станции переливания крови и скорой медицинской помощи. Это связано с дальнейшим развитием нашего города и ростом численности населения», – отметил руководитель СГЭС Виталий Пак.

Чтобы обеспечить стабильную подачу электроэнергии для этих объектов, были построены и введены в эксплуатацию распределительный пункт РП-174, трансформаторная подстанция ТП-854, а также проложен кабель КЛ 10 кВ.

В ближайшее время новые станции переливания крови и скорой помощи вместе с существующим перинатальным центром сформируют единый медицинский комплекс.

К концу года в Сургуте достроят два медицинских объекта.