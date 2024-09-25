Эксперты ФАС высоко оценили уникальную практику Сургутского района

Практики Сургутского района продолжают попадать в «Белую книгу» Федеральной антимонопольной службы России. Две новации муниципалитета признали лучшими в стране за 2023 год. Об этом сообщил в своих соцсетях глава района Андрей Трубецкой.

«Первой стала система мотивации органов власти в антимонопольной сфере. Эксперты высоко оценили успехи администрации в разработке правовых документов, способствующих развитию конкуренции и созданию комфортных условий для бизнеса. Практика является уникальной и реализуется только в Сургутском районе, − говорится в публикации. − Также отмечена работа по развитию внутреннего туризма. Благодаря мерам поддержки и реализации масштабных имиджевых проектов за последние пять лет число туристов в Сургутском районе выросло до 200 тысяч человек в год, а количество ночевок увеличилось в 3,4 раза».

За последние четыре года в «Белую книгу» вошли 11 практик Сургутского района. По итогам 2020 года – три новации, за 2021 – четыре, и по две эффективные наработки по итогам 2022 и 2023 годов.