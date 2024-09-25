16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  92,8622   EUR  103,4100  

Новости

Больше новостей
Вы будете брать ипотеку за 50% первоначального взноса?
Комментировать
0
Вам будем не хватать Comedy Club?
Комментировать
0
Больше опросов

​В Сургуте малолетние вандалы сами себя «сдали» во время порчи остановки

Полиция Сургута нашла хулиганов, разгромивших теплую остановку «Школа №4»

​В Сургуте малолетние вандалы сами себя «сдали» во время порчи остановки
Фото: К-Информ / vk.com

Вандалами, которые в минувшие выходные разрушили остановочный павильон в Сургуте, оказались дети. Они сами себя «сдали», опубликовав видео с инцидентом.

«Дети из баловства камнями разбили стекло в остановке рядом со школой №4. Сами сняли это на видео и выложили в сеть», ‒ рассказал заместитель директора МКУ «ДДТ и ЖКХ» Игорь Газизов.

Заявление было направлено в полицию города. Хулиганов должны привлечь к ответственности, точнее ‒ их родителей.

«В данном случае повредили остановку дети. Тогда либо родители в добровольном порядке компенсируют затраты, понесенные на восстановление. Если не согласятся, значит, в судебном порядке будут компенсировать эти затраты, плюс судебные расходы, которые будут понесены с нашей стороны», ‒ добавил Газизов.

По его словам, остановку приведут в порядок в течение месяца.

О том, как в Сургуте борются с порчей остановочных павильонов в интервью siapress.ru.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 12:26, просмотров: 109, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Семейная ипотека в банках России может остановиться до конца года 659
  2. ​В Думе Сургута обсудили, как сделать движение по Югорскому тракту безопаснее 553
  3. ​Игорь Газизов: «В этом году примерно 50 остановок в Сургуте находятся на восстановлении» 538
  4. Вартовчанин предстанет перед судом за убийство 20-летней давности 505
  5. ​Жителям Югры доступна новая ипотечная программа на покупку готового жилья ГК «Сибпромстрой» 492
  6. Цифровые технологии совершенствуют финальный дом «За Ручьём» 491
  7. ​Банк России выпустил памятные монеты «Ежик в тумане» 479
  8. ​Россиян начнут лишать свободы за оскорбление властей в интернете 469
  9. Жители Ханты-Мансийска жалуются на общественный транспорт 453
  10. ​Хамзаев: законопроект о запрете движения чайлдфри внесут в ГД во вторник 406
  1. ​Юмористическое шоу Comedy Club закрывают 12637
  2. ​Легендарные синие автобусы уехали из Сургута к новым владельцам 4838
  3. Свадьба в Пыть-Яхе обернулась стрельбой и поножовщиной 2327
  4. ​СПОПАТ и не был монополистом на рынке перевозок в Сургуте. Не те объёмы 1851
  5. Как обстоят дела с аварийным жильем в ХМАО? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1806
  6. «И делать почти ничего не нужно: социальные вычеты в Сургуте заявляются в 75% случаев» 1768
  7. ​Сургутяне оказались в восторге от водителя 61 маршрута 1708
  8. ​Правильный дом 1694
  9. ​Причем здесь геологоразведчики? 1690
  10. «Вершина» возвращается: в Сургуте снова переименуют популярное ТЦ 1685
  1. ​В Москве мужчина выбросил из окна жену и маленького ребенка 19429
  2. ​Юмористическое шоу Comedy Club закрывают 12637
  3. ​Ученые из Индии изобрели глазные капли, помогающие снимать очки для чтения 12592
  4. ​Ореховый Спас: история, традиции и обычаи праздника // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 7088
  5. ​Так ли страшны видеоигры? 5560
  6. «Верни стену», «Мой подзащитный — многодетный отец», опасения за директора Toyota — подборка интернет-шуток об аресте Павле Дурова 5523
  7. ​Легендарные синие автобусы уехали из Сургута к новым владельцам 4838
  8. В Сургуте стартовал отопительный сезон 3749
  9. ​Просьбы сургутян услышаны: девять автобусных маршрутов обещали изменить 3429
  10. Что происходит с замедлением YouTube в России // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3337

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика