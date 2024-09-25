Сургутян предупредили об ограничении движения автотранспорта

Сегодня, 25 сентября, в Сургуте перекроют одну полосу автодороги на проспекте Мира. С 11:00 до 20:00 движение транспорта по этому маршруту будет ограничено, сообщает администрация города.

«В связи с проведением управлением по делам ГО и ЧС администрации города учений по ликвидации аварии на сетях теплоснабжения 25 сентября с 11:00 до 20:00 будет перекрыта одна полоса автодороги по проспекту Мира в районе торгового центра «Даниловский», ‒ говорится в сообщении.

Водителей просят учесть эту информацию и заранее спланировать свой маршрут.