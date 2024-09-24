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Благоустройство сквера на Бульваре Свободы завершат к концу октября

Благоустройство сквера в центре Сургута обойдется в 50 млн рублей

Благоустройство сквера на Бульваре Свободы завершат к концу октября
Фото: siapress.ru

Благоустройство сквера на пересечении Бульвара Свободы и проспекта Ленина близится к завершению. На настоящий момент выполнено около 80% работ, а сдача объекта планируется к концу октября.

«На сегодняшний день происходит завоз плодородного грунта, чтобы в следующем году здесь была подходящая почва для насаждений. В этом году будет произведен посев травы и высадка деревьев, чтобы уже в следующем сезоне нас радовала зеленая зона», – сообщил начальник технического отдела МКУ «УКС» Андрей Арменчу.

Площадь сквера составляет около 3 000 квадратных метров. Сейчас ведется активная установка деревянных настилов на лавочках и перголах, а также сборка амфитеатра и туалетных модулей.

«Амфитеатр станет центральной точкой притяжения. Здесь можно будет проводить фотосессии, различные мероприятия, например, встречи бардов или других сообществ. На общественных советах, которые мы проводим при заместителе главы города, уже поступали предложения по использованию амфитеатра. Как только объект будет завершен, мы увидим его в полной активности, и люди начнут им пользоваться», – добавил начальник техотдела.

Андрей Арменчу также отметил, что в процессе реализации проекта были внесены дополнительные улучшения: «Мы добавили деревянные настилы, дополнительные покрытия для лавочек и цветники, чтобы объект выглядел завершенным. Кроме того, усилены конструкции для защиты от вандализма, чтобы все это простояло долго и без проблем».

Стоимость контракта на благоустройство сквера составляет около 50 млн рублей. При этом в процессе строительства были внесены изменения по точкам подключения для электроснабжения и видеонаблюдения, что позволило сэкономить часть средств.

«Мы стараемся минимизировать любые увеличения расходов и остаться в рамках первоначальной стоимости, дополнив проект различными улучшениями», – заключил спикер.

Ранее в siapress.ru писали, что работы в сквере идут согласно графику.


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Сегодня в 12:58, просмотров: 155, комментариев: 0
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