Сургутяне собирают и отправляют десятки тонн гуманитарной помощи в Курскую область

В Сургуте продолжается активный сбор и отправка гуманитарной помощи для жителей Курской области, пострадавших от недавних событий. В акцию вовлечены национально-культурные и религиозные объединения, предприятия, общественные организации, политические партии, волонтерские группы и неравнодушные горожане. Среди наиболее активных участников – местное отделение партии «Единая Россия», которое организовало сбор и отправку 20-тонного гуманитарного груза.

«Мы собираем продукты длительного хранения, бытовую технику, электрогенераторы, предметы гигиены. Жители Сургута активно откликнулись на наш призыв. Это не только постоянные участники подобных акций, но и простые горожане, в том числе пенсионеры, которые приносят посильную помощь», – рассказала секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алена Соловьева.

Акция получила широкий отклик среди сургутян. В ответ на публикации в социальных сетях местного отделения «Единой России» поступило множество звонков и сообщений от горожан, готовых внести свой вклад в общее дело. «Наш северный народ очень сплоченный, – добавила Алена Соловьева. – Мы все понимаем важность оказания помощи тем, кто сейчас находится в сложной ситуации. Поэтому нет необходимости специально привлекать участников – люди сами откликаются и приносят необходимые вещи».

Отправленный груз весом 20 тонн включает в себя различные предметы первой необходимости: продукты питания, бытовую технику, постельные принадлежности и предметы гигиены. Все это будет передано в пункты временного размещения для пострадавших жителей Курской области.

Инициативу поддержали не только жители города, но и представители молодежной палаты при думе города, а также спортивное сообщество Сургута. Спортсмены собрали более 30 коробок с предметами первой необходимости, что также стало важным вкладом в общий гуманитарный груз.

«Спортивная общественность города Сургута всегда остается неравнодушной к добровольческим и волонтерским начинаниям. Когда они узнали о беде в Курской области, конечно, сразу же откликнулись. В Управлении физической культуры и спорта Администрации города мы организовали сбор гуманитарной помощи. Жители Сургута приносили одежду, обувь, лекарства и продукты питания. Ведь мы – россияне, мы едины и никогда не оставим никого в беде, откликнемся на любую просьбу о помощи», – подчеркнула специалист-эксперт отдела физкультурно-массовой работы управления физической культуры и спорта Сургута Виктория Бруслиновская.

Гуманитарный добровольческий корпус Сургута также организовал масштабный сбор помощи в сотрудничестве с администрацией города. «Мы собрали более 1000 коробок с различными необходимыми вещами. Это продукты питания, бытовая техника, постельные принадлежности, одежда для детей и взрослых. Все было приобретено за счет средств сотрудников Администрации города, поддержки спонсоров, неравнодушных граждан, а также представителей юридических лиц. Мы благодарны всем, кто откликнулся и оказал содействие», – рассказал заместитель начальника управления по вопросам общественной безопасности Сургута Александр Вечтомов.

Помимо стандартного набора вещей, таких как продукты и бытовая техника, в гуманитарный груз также вошли детская одежда, средства личной гигиены и бытовая химия. Организаторы учли все запросы и пожелания, поступившие от жителей Курской области.

При поддержке Администрации Сургута