Заместитель главы Сургута Анна Томазова покинула пост по собственному желанию

Сегодня, 23 сентября, Анна Томазова покидает пост заместителя главы Сургута Максима Слепова. Она уходит по собственному желанию и планирует сменить сферу деятельности, сообщает администрация города в своих соцсетях.

«С сегодняшнего дня Анна Николаевна Томазова покидает пост заместителя главы Сургута по собственному желанию и планирует сменить сферу деятельности. Более 20 лет она трудилась в администрации города. Прошла путь от главного специалиста до заместителя главы Сургута, курирующего социальную сферу», ‒ указали в сообщении.

За период ее трудовой деятельности значительно обновилась материально-техническая база, произошло развитие инфраструктуры, появились новые объекты в социальной сфере Сургута. Так, недавно в городе открылись инновационные площадки, Детский технопарк «Кванториум», первый в Югре Центр цифрового образования детей «IT-Куб» и 12 школьных технопарков.

«На базе детской школы искусств № 1 открылась Школа креативных индустрий, проведены капитальный ремонт здания Музейного центра, объекта культурного наследия регионального значения Дом Г.С. Клепикова, здания «Центр патриотического наследия». Воплощены в жизнь экскурсионная программа «Под парусом в Сибирь» и пешеходный исторический маршрут «Сургутский Кремль», ‒ добавили в сообщении.

Кроме того, была произведена модернизация спортивных объектов МАУ «Ледовый дворец спорта» и СОК «Энергетик», а также введены новые спортивные площадки.

«Под руководством Анны Николаевны успешно реализовываются уникальный городской проект «Будущее здесь», культурно-образовательный проект «Три ратных поля России в Сургуте», ставший визитной карточкой города и ежегодно объединяющий более 56 тысяч участников из 37 школ города. В целом изменения обеспечивают успешность каждого ребенка с разными возможностями», ‒ уточнили в сообщении.

Напомним, что Анна Томазова является кандидатом педагогических наук и отмечена следующими наградами: «Нагрудный знак «Почетный работник образования РФ», отличительным знаком «Герб города Сургута» и другими наградами федерального, регионального и городского уровня.