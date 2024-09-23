В автоаварии в Сургутском районе пострадали три человека

Вчера, 22 сентября, на автодороге «Север» в Сургутском районе 22-летний водитель «Ford» устроил ДТП с пострадавшими. По предварительной информации, он не предоставил преимущество в движении автомобилю «Chery» и столкнулся с ним, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«22 сентября 2024 года около 13:20 на 51 км + 90 м автодороги «Север» в Сургутском районе, 22-летний водитель «Ford», по предварительным данным, на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении транспортному средству «Chery» и допустил с ним столкновение», ‒ указали в сообщении.

В ДТП оба водителя и 57-летняя пассажирка «Chery» получили травмы.

Всего за прошедшие выходные на дорогах округа зарегистрировали 12 ДТП, в которых 16 человек получили травмы, в том числе два несовершеннолетних.