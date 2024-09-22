Читатели siapress.ru рассказали о своем отношении к лишним килограммам

Недавний опрос среди читателей siapress.ru выявил, что большинство сургутян сталкиваются с проблемой лишнего веса. Согласно результатам голосования, 71,1% респондентов отметили наличие проблемы, однако только 24% считают ее критичной. Примерно треть участников — 28,8% — заявили, что лишнего веса у них нет.

Ранее стало известно, что почти 40 миллионов граждан России страдают ожирением, что приводит к развитию различных заболеваний.