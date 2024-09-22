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​Большинство читателей siapress.ru признают проблему лишнего веса

Читатели siapress.ru рассказали о своем отношении к лишним килограммам

​Большинство читателей siapress.ru признают проблему лишнего веса
Фото: ru.freepik.com

Недавний опрос среди читателей siapress.ru выявил, что большинство сургутян сталкиваются с проблемой лишнего веса. Согласно результатам голосования, 71,1% респондентов отметили наличие проблемы, однако только 24% считают ее критичной. Примерно треть участников — 28,8% — заявили, что лишнего веса у них нет.

Ранее стало известно, что почти 40 миллионов граждан России страдают ожирением, что приводит к развитию различных заболеваний.


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22 сентября в 15:21, просмотров: 783, комментариев: 1
Комментарии:
Альберт Леонов
22 сентября в 17:10
Движение жизнь!
Не морить себя голодом, больше ходить, двигаться.. На воздухе ...
Но все равно будут кг лишние.. Они и раньше были во все времена..
Проблема в голове. И лени!

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