Читатели siapress.ru рассказали о своем отношении к лишним килограммам

Недавний опрос среди читателей siapress.ru выявил, что большинство сургутян сталкиваются с проблемой лишнего веса. Согласно результатам голосования, 71,1% респондентов отметили наличие проблемы, однако только 24% считают ее критичной. Примерно треть участников — 28,8% — заявили, что лишнего веса у них нет.
Ранее стало известно, что почти 40 миллионов граждан России страдают ожирением, что приводит к развитию различных заболеваний.
Не морить себя голодом, больше ходить, двигаться.. На воздухе ...
Но все равно будут кг лишние.. Они и раньше были во все времена..
Проблема в голове. И лени!