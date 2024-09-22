Мэрия Сургута задумалась о дополнительных мерах к охране бывшего кинотеатра «Аврора»

Власти Сургута назвали причину пожара в здании бывшего кинотеатра «Аврора». Сообщается, что произошло возгорание мусора. В настоящий момент проводится проверка. Погибших и пострадавших нет.

«Дополнительно сообщаем, что доступ в здание бывшего кинотеатра ограничен. Объект охраняется частным охранным предприятием в рамках муниципального контракта. Способ оказания охранных услуг – патрулирование, которое осуществляется круглосуточно, каждые 4 часа. Специалисты департамента имущественных и земельных отношений Администрации города также периодически выезжают на объект с целью проверки целостности дверей и окон. В июне этого года двери здания заварили, на окнах установили металлические решетки», — рассказали в пресс-службе администрации города.

Мэрия также рассматривает вопрос о принятии дополнительных мер к охране здания.

Бывший кинотеатр загорелся накануне вечером, 21 сентября.