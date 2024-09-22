В бывшем кинотеатре «Аврора» Сургута потушили пожар

Накануне вечером, 21 сентября, в здании бывшего кинотеатра «Аврора» Сургута заметили возгорание. На месте пожара работали пять единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Югре.

«Возгорание было локализовано 23:33, открытое горение ликвидировано в 23:41. В ликвидации пожара был задействованы 21 человек личного состава и 5 единиц техники. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России», — говорится в сообщении.

Это не первое возгорание за этот год. Так, 10 июня, в заброшенном здании также случился пожар, который быстро ликвидировали, благодаря внимательности прохожих. Позже в мэрии рассказали, что объект патрулируют в дневное и ночное время.

Кроме того, в 2021 году в зрительном зале вспыхнул пожар, причиной которого стал поджог.