«Кросс Нации — 2024» в Сургуте стал настоящим праздником для участников всех возрастов

В Сургуте прошло масштабное спортивное событие — Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2024», собравший на старте около 2 400 участников. Мероприятие состоялось на стадионе «Спортивное ядро» и объединило как профессиональных спортсменов, так и любителей бега разных возрастов, рассказали в пресс-службе администрации города.

«Кросс Нации – одно из самых крупных спортивных мероприятий в нашей стране. Все больше появляется любителей и профессиональных спортсменов в городе и в стране в целом. Желаю успеха на дистанциях и хорошо провести время с семьей, друзьями и близкими», – поприветствовал участников заместитель главы Сургута Артём Кириленко.

Кросс включал дистанции на 1,5, 2, 3 и 5 километров для разных возрастных категорий, а также массовые и семейные забеги. Начальник управления физической культуры и спорта Михаил Ющенко подчеркнул, что в этом году была расширена возрастная категория, чтобы как можно больше детей могли получить награды.

«Сургут более 20 лет отмечает Всероссийский день бега. Ежегодно всё больше горожан принимают участие в забеге. На старт выходят учащиеся спортивных школ, члены спортивных организаций, студенты, ветераны спорта и все желающие разных возрастов и профессий. В этом году приняли решение увеличить количество возрастных групп, чтобы наградить как можно больше детей», – отметил начальник управления.

Особое внимание было уделено семейным забегам, так как 2024 год объявлен Годом семьи в России. Николай Яр, один из участников, рассказал, как его близкие из 10 человек традиционно принимают участие в подобных соревнованиях, прививая любовь к спорту своим детям и внукам.

«Мы с семьей много лет участвуем в таких спортивных мероприятиях, как «Кросс Нации», «Лыжня России» и других. Сегодня 10 членов нашей семьи вышли на старт. Своих детей, внуков, как только начинают ходить, сразу учим бегать, ходить на лыжах, приобщаем к спорту. Сын, к примеру, занимался баскетболом, сейчас работает учителем физкультуры», – поделился Николай Яр.

В конце мероприятия состоялось награждение победителей, среди которых отметили семью Яр как самую многочисленную. Между тем, самому младшему участнику забега исполнилось 2 года, а самому старшему — 79 лет.