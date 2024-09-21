Опрос siapress.ru показал, что более 60% читателей пользуются андроидом

По результатам опроса, проведенного среди читателей siapress.ru, новая модель Айфона не интересует больше половины аудитории. Из 131 участника опроса 62,6% заявили, что они не являются пользователем Айфона.

Однако 26% респондентов ответили, что их устраивает старая модель телефона. Лишь 11,5% выбрали ответ «Да».

Ранее мы писали о том, что Apple представила линейку iPhone 16. В новую модель добавили сенсорную кнопку Capture Button для удобной съемки, а также ИИ Apple Intelligence, который улучшает взаимодействие с Siri.