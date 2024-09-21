Девочка из Сургута победила во Всероссийском конкурсе в области искусств

Воспитанница Детской школы искусств №1 Сургута София Гимазова стала лауреатом первой премии Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» – всероссийской юношеской олимпиады в области искусств. Она победила в номинации «Хореографическое искусство», сообщает администрация города.

«Впервые за многие годы сургутские юные таланты добились таких впечатляющих результатов на столь высоком уровне. Сам факт победы наших ребят в таком престижном состязании – огромное достижение. Это результат не только таланта и упорства самих детей, но и работы наших педагогов, а также той системной поддержки, которую оказывают администрация Сургута, Правительство Югры и федеральные органы власти», – отметил директор департамента культуры и молодежной политики администрации Сургута Антон Акулов.

Всего в конкурсе приняли участие более 75 000 детей со всей страны. После трех туров определили 900 лауреатов, в том числе 40 обладателей первой премии.

«Это один из самых авторитетных и сложных творческих конкурсов в сфере искусства и культуры. Участие в нем предполагает прохождение нескольких этапов, где необходимо продемонстрировать достижения за последние три года. Это кропотливая работа, в которой участвуют и педагоги, и сами учащиеся. За период с 2017 года 65 представителей Югры стали призерами этого престижного конкурса, из них 25 ‒ сургутяне, в сфере же хореографического искусства победителями становились только учащиеся нашей школы. Это является выдающимся достижением для региона», – отметила директор Детской школы искусств №1 Римма Поздеева.

В конкурсе было несколько направлений: музыкальное, хореографическое, театральное, цирковое, изобразительное и декоративно-прикладное искусство.

«Мне очень нравится учиться в этой школе, потому что здесь работают отзывчивые преподаватели и хорошие ровесницы. Я долго готовилась к конкурсу, накапливая опыт и отрабатывая необходимые навыки. Мой день в школе искусств включает занятия классической хореографией, а иногда и три пары, где изучаю народный, современный танец и классику. Занятия не мешают учебе в обычной школе, где я тоже учусь отлично. Я занимаюсь танцами с целью стать преподавателем в будущем», – рассказала София Гимазова.

Кроме того, в число победителей конкурса вошла еще одна сургутянка ‒ Анастасия Назарова. Она учится в Детской школе искусств имени Г. Кукуевицкого. Девочка стала лауреатом III степени в номинации «Фортепиано, орган».