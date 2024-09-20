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​Депутат Сургута предложил запланировать строительство еще одного ритуального зала

В Думе Сургута предложили построить ритуальный зал рядом с Чернореченским кладбищем

​Депутат Сургута предложил запланировать строительство еще одного ритуального зала
Фото: Дума Сургута

Накануне, 19 сентября, в Думе Сургута рассмотрели вопрос «О мероприятиях, направленных на создание условий для строительства в городе ритуального зала». В частности, директор департамента архитектуры и градостроительства Алексей Фокеев рассказал депутатам о том, что в генплане города предусмотрен ритуальный зал в 49 микрорайоне рядом с противотуберкулезным диспансером. На этой же территории планируют также возвести окружной объект «Бюро судебно-медицинской экспертизы» с патологическим отделением.

Депутаты Сургута указали, что необходимо равномерно размещать подобные объекты в городе. Народный избранник Андрей Саликов выступил с инициативой построить еще один ритуальный зал на территории за автосалонами по улице Аэрофлотской в непосредственной близости к Чернореченскому кладбищу.

«Изначально планировали поставить ритуальный зал на Аэрофлотской. От подрядчиков есть какие-то результаты?» − уточнил председатель комитета Думы по городскому хозяйству и перспективному развитию Владимир Клишин.

Напоминаем, что СГМУП «Ритуал» не подтвердил наличие высокого спроса на услуги ритуального зала рядом с кладбищем – в день поступает не более четырех заявок.

«Да, за автосалоном участок большой, проектом планировки, который разработан на территориальную зону, объект не предусмотрен, но территории там достаточно под размещение. Кроме того, проектной планировкой предусмотрена парковка, рассчитанная на посетителей. То есть там вполне уместно расположение этого объекта. Конкретное расположение будет уточняться через корректировку проекта планировки, уже будет понимание пропускной способности, мощности», − ответил Алексей Фокеев.

Таким образом, администрация в дальнейшем будет информировать о привлечении потенциальных инвесторов под застройку. Комитет рассмотрит динамику по этому вопросу в первом полугодии 2025 года.


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Сегодня в 13:26, просмотров: 66, комментариев: 0
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