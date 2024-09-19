Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

21 сентября

Спектакль «Три поросенка»

Место проведения: МАУ «Сургутская филармония», улица Энгельса, 18, Малый зал. Время: 11:00 и 13:00.

Самая лучшая няня на свете – Мэри Поппинс расскажет взрослым и малышам сказку о трех братьях: Ниф-нифе, Нуф-нуфе и Наф-нафе. Этот веселый и яркий спектакль вернет родителей в детство, а детей вовлечет в увлекательный круговорот событий.

Телефон для справок: +7 (3462) 34-48-18. Цена билета: 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Три субботы в библиотеке: «Были красота, мудрость и величие»

Место проведения: Городская библиотека №15, проспект Мира, 37/1. Время: 12:00.

В Литературную субботу сургутяне поговорят о стереотипах красоты. На заседании клуба «Проспект читающей молодежи» в рамках проекта «Народное чтение» состоится обсуждение сказки Александра Куприна «Синяя звезда». В литературной игре «Книжные секреты» участникам предстоит по описанию определить персонажей из известных художественных произведений.

Телефон для справок и предварительной записи: 31-89-15. Вход свободный. 16+

Фестиваль уличной музыки «Воздух»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 15:00.

Культурный центр «Порт» рад представить гостям музыкальную программу нового сезона традиционным фестивалем уличной музыки «Воздух». Это событие уже шестой год собирает на сцене центра лучших независимых музыкантов Сургута. Для вас выступит: группа «BananaMama», дуэт «Джекилл и Хайд» и сольные артисты Татьяны Севастьяновой, Владислава Трибуса, Впоискесебя и Murzin.

Телефон для справок: 24-25-62. Вход свободный. 0+

Спектакль «Дон Кихот»

Место проведения: Концертный зал СурГПУ, улица Артёма, 9. Время: 18:00.

Студия «Два с половиной» представляет спектакль «Дон Кихот» Мигеля де Сервантеса. Зрители познакомятся с историей о поэте и мечтателе, о творце, о рыцаре, который уводит людей от серой обыденной жизни в радужный мир фантазий.

Телефон для справок: 77-40-70. Цена билета: 700 рублей. 16+

Спектакль «Идиот»

Место проведения: Театр СурГУ, улица Ленина, 1. Время: 19:00.

В честь юбилейного сезона Сургутский музыкально-драматический театр дает приему – спектакль «Идиот» по роману Федора Достоевского. Зрителей ждет капитально возобновленная постановка сценической версии 2008 года. Режиссер постановки – Гарольд Стрелков.

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: от 400 до 600 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 16+

22 сентября

Фитнес-вечеринка «Jumping Party»

Место проведения: РК «Вавилон», улица Профсоюзов, 55. Время: 13:30.

Для горожан подготовили спортивную вечеринку, на которой в течение четырех часов они будут прыгать на батутах. Кроме того, гостей мероприятия ждет фотозона, бодрящая музыка, номера от команды тренеров «UFIT», а также розыгрыш призов и подарков. Дресс код белый/розовый/зеленый/черный.

Телефон для записи: 8(922) 796 81-76. Цена билета: 1 000 рублей. 18+

Спектакль «Остров сокровищ»

Место проведения: Театр СурГУ, улица Ленина, 1. Время: 14:00.

Взрослые и дети могут насладиться приключенческим блокбастером по мотивам романа шотландского писателя Роберта Льюиса Стивенсона. Спектакль на пиратскую тему – это настоящий праздник, во время которого артистам наконец-то дозволяется проявить свои самые хулиганские черты, почувствовав себя свободными и отчаянными морскими авантюристами. Поэтому зрителей ожидают эмоции огромного масштаба.

Телефон для справок: 53-03-19. Цена билета: от 300 до 700 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Спектакль «Гостья из прошлого»

Место проведения: Городской культурный центр, проспект Набережный, 56. Время: 17:00.

Творческая лаборатория театральной студии «Кулисы» представляет спектакль по мотивам пьесы Ф. Дюрренматта «Визит старой дамы» – «Гостья из прошлого». В центре сюжета – ответ на вопрос, на что способна женщина, которую предали из трусости и эгоизма. Режиссер Игорь Кутьков оставит право выбора за зрителями – смеяться со спектакля или плакать.

Телефон для справок: 60-58-60. Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 18+