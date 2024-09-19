Ради древней находки в парке «За Саймой» вырубили 40 деревьев

В Сургуте продолжаются археологические раскопки в парке «За Саймой», где исследуется уникальная находка – древнее поселение, известное как «Селище Сайма 1». Для проведения работ специалистам пришлось вырубить порядка 40 деревьев, что вызвало обеспокоенность у местных жителей. Однако исследователи и власти города уверяют, что восстановление зеленых насаждений начнется сразу после завершения работ.

«Вырублено около 40 деревьев, однако их количество удалось немного сократить, так как в ходе раскопок было установлено, что крайние деревья на границах объекта можно сохранить. После завершения работ будут учтены пожелания жителей относительно того, где высадить новые деревья. Будет проведена рекультивация. Все исторические объекты будут извлечены из земли, и участок будет подготовлен для дальнейших решений – либо его засадят деревьями, либо используют для других строительных мероприятий», – пояснил начальник технического отдела МКУ «Управление капитального строительства» Сургута Андрей Арменчу

Раскопки были начаты в августе 2024 года и должны завершиться в октябре. Уже сейчас планируется проведение общественного совета, на котором жители Сургута решат, что будет дальше на месте раскопок: прогулочная зона или восстановление деревьев.

Основная ценность археологической находки – это древняя постройка, найденная на территории парка. Однако, она сохранилась частично: от нее остались только прослойки грунта и следы пожара.

«На основании материала можно сказать, что постройка была полуземлянкой, с характерной обваловкой по периметру. Конструктивные элементы не сохранились, так как в наших песчаных почвах органика не сохраняется. От постройки остались только прослойки грунта и строительные пятна, которые мы изучаем. По периметру также был зафиксирован слой угля, что свидетельствует о пожаре. Неизвестно, стал ли пожар причиной разрушения постройки или огонь охватил уже руины. Но точно известно, что долгие годы это пепелище оставалось нетронутым человеком, и над ним сформировался толстый слой дерна, поросший растительностью», – объяснил руководитель работ научно-производственного объединения «Северная археология-1» Дмитрий Лобин.

Раскопки ведутся в рамках муниципального контракта на сумму около четырех миллионов рублей. Археологи продолжают изучать постройку, находя элементы, которые расскажут больше о жизни древних людей на территории современного Сургута.