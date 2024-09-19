Сургутские хирурги спасли жизнь новорожденной девочке

Специалисты Окружного кардиоцентра Сургута прооперировали новорожденную девочку с редким пороком сердца. Малышка родилась с транспозицией магистральных артерий, сообщили на сайте центра.

«Ребенок родился с транспозицией магистральных артерий – это когда аорта отходит от правого желудочка, легочная артерия отходит от левого желудочка. Сосуды поменяны местами. При этом жизнеспособность ребенка напрямую зависит от наличия межсистемных сообщений: открытый артериальный проток или межпредсердный дефект. Потому что в таком случае у нас артериальная и венозная кровь не смешивается, в большом круге циркулирует только венозная кровь, в малом круге – только артериальная. И ребенок находится в условиях очень тяжелой гипоксемии», – рассказал заведующий детским кардиохирургическим отделением Кардиоцентра Алексей Бродский.

Врачи приняли решение провести операцию по расширению межпредсердной перегородки. Ее выполнили рентгенохирург БУ «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» Роман Алиев с ассистентом Думабеком Косимовым.

«Вторым этапом была сделана радикальная коррекция, артериальное переключение, то есть поменяны сосуды местами, траснлоцированы коронарные артерии и зашит межпредсердный дефект, который был расширен», – добавил Алексей Бродский.

В условиях искусственного кровообращения Бродский провел ювелирное вмешательство и выполнил «переключение» магистральных сосудов. Операция прошла успешно. Сейчас девочка готовится к выписке.