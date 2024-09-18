Сургутский ТЦ VIVALDI PLAZA возглавляет новый собственник

В Сургуте у торгового центра VIVALDI PLAZA сменился собственник и появилось новое название. Об этом рассказал «Вестнику Сургутского района» управляющий комплекса Умар Бисултанов.

По его словам, новый владелец не только рассматривает объект как коммерческий проект, но и вкладывает в него душу. Предыдущий собственник недостаточно развивал торговый центр, и теперь команда планирует сделать его концептуальным и интересным местом не только для жителей Сургута, но и всего региона.

Первым шагом стало переименование комплекса, которое сохранило часть его исторического названия. Теперь центр носит имя «Вершина Югры», которое прижилось среди жителей Сургута.

Торговый комплекс был построен в 2009 году по проекту известного нидерландского архитектора Эрика ван Эгераата, и получил премию «Лучший архитектурный проект городской застройки». Ранее ТЦ был выставлен на продажу в 2018 году за 686 млн рублей, но покупателя не нашлось. В 2021 году его пытались продать снова, после чего комплексу временно дали название VIVALDI PLAZA.

Ранее в siapress.ru писали, что три популярных ТЦ продают в Сургуте. Среди них была «Вершина».