В Сургуте стартовала прививочная кампания против гриппа

В образовательных учреждениях Сургута усилили противоэпидемические меры. В целом, ситуацию оценивают как стабильную, передают в пресс-службе городской администрации.

«В школах и детских садах действуют изоляторы, ведется текущая дезинфекция и обеззараживание воздуха. Также школьникам, воспитанникам дошкольных учреждений и педагогам предлагаем пройти вакцинацию. В настоящее время эпидобстановка в школах и детских садах стабильная», – рассказала заместитель директора департамента образования администрации Сургута Лилия Соловей.

В Сургуте также стартовала прививочная кампания против гриппа. Вакцин для взрослых и детей достаточно. Прививку можно поставить в поликлиниках, по месту учебы и работы.

Кроме того, Сургут участвует в ежегодной всероссийской просветительской акции «Диктант здоровья», направленной на популяризацию санитарно-гигиенической грамотности и норм здорового образа жизни. Накануне, 17 сентября, в очном формате «Диктант здоровья» написали старшеклассники школы №9.