В Сургуте произошло массовое отравление роллами

Несколько жителей Сургута обвинили суши-бар «Джонни Тунец» в продаже некачественных роллов, вызвавших отравление и заражение сальмонеллезом, рассказывает «Вестник Сургутского района».

Один из покупателей рассказал, что его жена и дочь оказались в инфекционном отделении после заказа в этом ресторане. Им поставили диагноз сальмонеллез. Он заявил, что заведение отказалось урегулировать ситуацию досудебным образом и выплатить компенсацию.

Администратор заведения заявил «Вестнику», что суши-бар оплатил медицинскую помощь и вернул деньги за заказ. Они также предложили пострадавшим сдать анализы за их счет, чтобы подтвердить причину инфекции, но клиенты отказались. Несмотря на это, мужчина требует компенсацию в 300 тысяч рублей и угрожает судом.

Некоторые жители Сургута также выразили свои претензии к ресторану. В группе «Черный список Сургут» во «ВКонтакте» появились отзывы других клиентов, утверждающих, что они также пострадали от продукции заведения. Однако администратор ресторана отметила, что санитарные проверки проводятся регулярно, и отравление могло быть вызвано не их едой.

Следственный комитет России инициировал проверку по данному факту, а председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял ее под личный контроль. Руководителю СУ СК РФ по ХМАО-Югре Михаилу Мокшину поручено представить доклад о промежуточных результатах и решении по делу.

Ранее Роспотребнадзор Югры рассказал, как не отравиться роллами.