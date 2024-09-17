В Сургуте провели рейд по выявлению нарушений при продаже вейпов

В Сургуте прошел рейд по выявлению нарушений при продаже вейпов и никотиносодержащих товаров несовершеннолетним. В первую очередь подставного подростка-покупателя отправили на проверку в магазин на улице 30 лет Победы. В результате работник нарушил закон и продал одноразовую электронную сигарету несовершеннолетнему.

Сразу после этого в магазин прибыли сотрудники полиции, представители молодежного парламента и журналисты. Продавцу указали на нарушение законодательства, которое запрещает продажу никотиносодержащей продукции подросткам. Также были изъяты купюры, использованные для покупки, и начата процедура оформления административного дела.

Продавец, в свою очередь, оправдывала свое действие тем, что обычно всегда проверяет документы у покупателей. «По виду не скажешь, что несовершеннолетняя», – заявила она.

Сотрудник полиции оперативно связался с владельцем магазина, проинформировав его о ситуации.

Контрольное управление Сургута регулярно проводит рейды по борьбе с незаконной продажей вейпов и других товаров, которые могут использовать несовершеннолетние.

«На данный момент это второй случай продажи несовершеннолетним в этом году. В прошлом году также проводились рейды, и было выявлено два подобных случая», – сообщил начальник отдела административного контроля Рифат Галиуллин.

Материалы о нарушениях, связанных с продажей вейпов, передаются в Роспотребнадзор для возбуждения административных дел по статье 14.53 Кодекса об административных правонарушениях. Ответственность за продажу несовершеннолетним может нести как продавец, так и индивидуальный предприниматель.

«Если нарушение допускает продавец, то штраф за первое правонарушение составляет от 40 до 60 тысяч рублей. Если нарушение совершает предприниматель, штраф увеличивается до 150-300 тысяч рублей», – отметил Галиуллин.

Активное участие в рейдах принимает молодежный парламент, который проводит контрольные закупки и сотрудничает с органами правопорядка для выявления нарушений.

«Я долго наблюдал, как несовершеннолетние курят одноразовые сигареты, губя при этом свое здоровье и здоровье окружающих. К сожалению, не все это осознают. Я неравнодушен к этому вопросу, поддерживаю здоровый образ жизни и считаю важным привлекать молодежь к активной жизненной позиции, чтобы они не портили свое здоровье», – поделился член молодежной палаты Сургута Радион Сабреков.

Для тех, кто неравнодушен к проблеме продажи вейпов несовершеннолетним, существует возможность обратиться в парламент и рассказать о нарушениях.

«Любой желающий может обратиться в молодежный парламент. У нас есть группы в социальных сетях, где можно связаться с нами. Если человек сам зафиксировал факт продажи несовершеннолетним, он также может позвонить в правоохранительные органы и сообщить об этом», – добавил Сабреков.

Местами проведения рейдов становятся точки, на которые поступают жалобы через администрацию города или Госуслуги. Также в рейдах участвуют волонтеры и активисты из молодежных организаций. Основная цель таких мероприятий – профилактика правонарушений и повышение ответственности продавцов и предпринимателей.

«Наша главная цель – не наказание, а профилактика. Важно, чтобы предприниматели и продавцы понимали, что продавать такую продукцию несовершеннолетним запрещено. Они обязаны требовать документы у покупателей, и если клиент отказывается их предоставить, то товар продавать не нужно – и тогда проблем у них не возникнет», – заключил Рифат Галиуллин.

Ранее в Югре детям и подросткам запретили заходить в кальянные и табачные лавки.