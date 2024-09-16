В Сургуте планируют изменить девять автобусных маршрутов

Сургут продолжает изменять транспортную сеть с учетом обращений жителей города. Так, сегодня планируется откорректрировать схемы движения автобусов по маршрутам № 10, 16, 22, 77, 32, 36, 99, 107, 117, передает «Сургутская трибуна» со ссылкой на специалистов департамента городского хозяйства администрации.

«Система общественного транспорта не обновлялась в Сургуте 20 лет. Поэтому потребовалась транспортная реформа с изменением существующих маршрутов и внедрением пяти новых. В настоящее время маршрутная сеть состоит из 33 маршрутов, работающих с применением регулируемого тарифа, и пять маршрутов с нерегулируемым тарифом. На основании поступающих от жителей города обращений новую сеть продолжают менять и совершенствовать. Для прямого взаимодействия с жителями и учета их предложений работает комиссия по изменению маршрутной сети», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что вопрос приобретения новых автобусов для Сургута обсуждается. Между тем, в интервью siapress.ruдиректор АО «СПОПАТ» Александр Попов рассказал, что сегодня необходимо минимум 70 единиц подвижного состава.