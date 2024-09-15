Сургутяне посетили открытие футбольного поля «Вымпел»

В Сургуте состоялось открытие новой спортивной площадки – футбольного полня «Вымпел». В теплое время года на поле можно будет играть в спортивные игры с мячом. Зимой площадку будут заливать льдом для любителей хоккея. Объект построили в рамках инициативного бюджетирования, сообщает местная администрация.

«У нас появилась еще одна многофункциональная площадка. За последние пять лет в Сургуте было переоснащено десять таких футбольных полей. Это большой вклад в развитие футбола. Создание таких площадок дает возможность большему количеству ребят и жителей микрорайона заниматься любимым видом спорта. В городе есть профессиональные и любительские клубы. Будем делать все возможное, чтобы в перспективе такие поля еще появлялись. Когда мы вместе, когда есть желание и инициатива, получаются такие замечательные проекты», – отметила заместитель главы Сургута Анна Томазова.

Напомним, что на территории нового футбольного поля раньше был хоккейный корт. С инициативой организовать еще одну спортивную площадку обратились жители Сургута.

«В зимний период тут проводились игры по хоккею. Идея была в том, чтобы уложить покрытие с искусственной травой и поставить ворота, которые в зимнее время можно будет демонтировать. Хотели оживить данную площадку в летний период, чтобы заниматься футболом», – рассказал инициатор, директор футбольного клуба «Искра» Олег Пискунов.

В 2024 году в рамках инициативного бюджетирования в Сургуте реализуется 17 проектов, как локальных, так и общегородских.