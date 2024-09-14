В Сургут возвращается акция «Читающий автобус»

В среду, 18 сентября, читающий автобус вновь проедет по дорогам Сургута. Маршрут №61 стартует в 12:19 от остановки «ТРЦ «Сити-Молл», сообщает пресс-служба администрации города.

«Передвигаясь по городу, пассажиры узнают много интересного об авторе сказок, рассказов и мемуаров Николае Телешове. Библиотекари расскажут о его жизненном пути и наиболее интересных произведениях, предложат ответить на вопросы викторин. Участники акции прослушают отрывки из сказки «Белая цапля» и, при желании, сами почитают вслух. Самые активные получат в подарок книги и сувениры, связанные с творчеством писателя», — говорится в сообщении.

Читающий автобус будет обозначен специальными яркими стикерами, что поможет без труда узнать его среди других.