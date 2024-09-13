В Сургуте увековечили память выдающегося железнодорожника Анатолия Бокова

Эксплуатационному локомотивному депо в Сургуте присвоили имя известного железнодорожника Анатолия Бокова. Выдающийся специалист стоял у истоков его создания и был первым руководителем Сургутского отделения СвЖД. Организованное в январе 1978 года депо начинало свою работу в сложных условиях, имея в арсенале всего один тепловоз ТЭЗ.

«Анатолий Боков, используя богатый опыт работы в локомотивном комплексе, помогал формировать и развивать материальную базу нового депо на ранее неосвоенных территориях. При его поддержке (десять лет он руководил Сургутским отделением магистрали) коллектив депо прошел становление и научился решать сложные производственные задачи, обеспечивал доставку грузов для ускоренного развития Тюменского севера», − рассказала пресс-секретарь Сургутского региона дороги Руслана Майфат.

Сегодня локомотивное депо Сургут является крупным подразделением с парком из 149 единиц техники, различных типов современных грузовых и маневровых тепловозов. Они обслуживают более 1,3 тысяч километров железнодорожных путей, водят пассажирские и грузовые составы от станции Демьянка в Тюменской области до Нижневартовска (ХМАО – Югра) и Коротчаево (ЯНАО).

В честь Анатолия Бокова также названа одна из улиц Сургута, а его имя присвоено тепловозу депо.

В 2024 году, в честь 95-летия со дня рождения легендарного железнодорожника, депо получило его имя в знак признания его вклада в развитие транспортной инфраструктуры региона.