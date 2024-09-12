В Лянторе завершили капитальный ремонт бассейна в школе №7

Капитальный ремонт в школе №7 в Лянторе вернул ученикам полноценные занятия плаванием. Работы проходили в 2023-2024 годах, а их общая стоимость составила 33,7 миллиона рублей из бюджета Сургутского района, поделился в соцсетях глава Андрей Трубецкой.

«Чашу бассейна привели в нормативное состояние – восстановили целостность конструкции, заменили оборудование водоподготовки и водоочистки на современное – установили компьютерный блок управления, который определяет температуру и химсостав, и автоматически их поддерживает. Заменили светильники на энергосберегающие светодиодные. Дополнительно обновили раздевалки и душевые», − говорится в сообщении.

Вместе с тем, штат школы пополнился новыми специалистами, включая лаборанта и оператора хлораторной установки. На уроках плавания будет дежурить медик.

Бассейн общей площадью зеркала воды в 200 квадратных метров имеет четыре дорожки по 25 метров. Ранее он был закрыт в 2021 году из-за обнаруженных повреждений чаши, деформации подвесного потолка и неисправности оборудования. Теперь объект полностью готов к использованию и уже работает по расписанию.