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Сургутский летчик Иван Барсов стал чемпионом России по самолетному спорту

Сургутский летчик завоевал три золотые медали на чемпионате России

Сургутский летчик Иван Барсов стал чемпионом России по самолетному спорту
Фото: Департамент физической культуры и спорта Югры

Сургутский летчик Иван Барсов стал абсолютным чемпионом России по высшему пилотажу сразу в двух лигах, завоевав две золотые медали. В соревнованиях на аэродроме Дракино в Московской области приняли участие 26 лучших летчиков из девяти регионов страны. Об этом сообщает Департамент физической культуры и спорта Югры.

«Сургутский летчик Иван Барсов – абсолютный чемпион России по высшему пилотажу – в двух лигах! У нашего спортсмена − две золотые медали», – рассказали в источнике.

Кроме того, сборная команда Югры, в состав которой вошли Иван Барсов и заслуженный спортсмен России Александр Мякишев, одержала победу в командных соревнованиях, что позволило Югре подняться на первое место. Для Барсова это стало третьей золотой медалью на турнире.


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Сегодня в 16:00, просмотров: 85, комментариев: 0
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