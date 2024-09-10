Власти Сургутского района используют поддержку округа для строительства дорог

Строительство дорог в двух поселениях Сургутского района − Лянторе и Белом Яре − продолжается. На работы было выделено более 133,2 млн рублей. Причем 54,7 млн рублей − средства окружного бюджета. Об этом рассказал в соцсетях глава района Андрей Трубецкой.

«Это один из примеров взаимодействия муниципальных и региональных властей. Важность работы в тандеме ранее подчеркивал Руслан Кухарук, в том числе во время своего визита в Сургутский район», − подчеркнул глава.

Так, осенью планируют завершить внутриквартальные проезды в микрорайоне №8 Лянтора. Обновление ждут переулки Зеленый, Брусничный, Сосновый, а также участок вдоль проезда №2.

«Сейчас подрядная организация укладывает основания для дальнейшего асфальтирования, устанавливает бордюрные камни. Общая протяженность новых проездов – порядка 1,5 км», − говорится в сообщении.

В Белом Яре сейчас прокладываются проезды к строящейся школе в микрорайоне «Гидронамыв». Один из отрезков готов на 90%: установлены бордюры, идет устройство выравнивающего слоя дорожной одежды. Второй − на этапе выторфовки грунта, укладки геотекстиля. В итоге жители Белого Яра получат в ноябре не только проезд, но и автостоянку и площадку для высадки пассажиров.