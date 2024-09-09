Более 170 тысяч квадратных метров дорог отремонтируют в Сургуте в 2024 году

В Сургуте продолжается дорожно-ремонтная кампания. Всего в этом году в городе отремонтируют более 170 тысяч квадратных метров дорог. Их общая протяженность свыше 23 километров. Местная мэрия взяла на себя обязательства по ремонту семи объектов, четыре из которых уже завершены, рассказала заместитель директора департамента городского хозяйства администрации города Анна Коршунова.

«Работы завершены на улицах Энергетиков (участок от Майской до Энгельса), Нефтеюганское шоссе (участок от Островского до Маяковского), Автомобилистов и Дальняя. Частично выполнен ремонт по улице Западной. Сейчас идут конкурсные процедуры по продолжению ее ремонта. Также стартовали работы по ремонту улиц Югорской и Толстого. Контракты заключены, работы проводятся», ‒ подвела промежуточные итоги Коршунова.

В рамках дорожно-ремонтной кампании этого года в Сургуте обновят тротуары по улицам Островского, Гагарина и Мечникова. Ремонтные работы по приведению городских тротуаров в порядок начались с улицы Островского. Специалисты обновят пешеходные дорожки на участке от проспекта Ленина до проспекта Мира с обеих сторон дороги, а также от проспекта Мира до дома № 15 по улице Островского с нечетной стороны улицы. Завершение работ по ремонту тротуаров запланировано на середину ноября.

«Силами ПАО «Сургутнефтегаз» в этом году уже выполнен ремонт покрытия автомобильных дорог на пяти объектах протяженностью около четырех километров. Это улицы Губкина (от Энтузиастов до проспекта Набережного), Монтажная, Трубная и Андреевский заезд. Также обновлен тротуар по проспекту Ленина около Центра вахтовых перевозок», ‒ добавили в сообщении.

В 2024 году в Сургуте ликвидировали колейность на 27 участках улиц площадью более 47 тысяч квадратных метром. Помимо этого, специалисты отремонтируют десять внутриквартальных проездов, семь из которых практически готовы.