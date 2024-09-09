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​В Сургуте откроется пространство для детского творчества «Точка роста Первых»

В сургутской школе «Перспектива» создадут творческую зону

​В Сургуте откроется пространство для детского творчества «Точка роста Первых»
Фото администрации Сургута

В школе «Перспектива» в Сургуте появится уникальная зона для детского творчества и общения – «Точка роста Первых». Этот проект, разработанный активистами детско-юношеского движения «Движение Первых», стал победителем Всероссийского конкурса среди детей и молодежи. Ученики-активисты не только предложили концепцию нового пространства, но и самостоятельно разработали несколько дизайн-проектов. По итогам голосования была выбрана одна из идей, и ее реализация начнется уже в текущем учебном году.

«В основу проекта легли идеи ребят, которые они выразили с помощью рисунков. Это единое пространство, такая зона комфорта, коворкинга для всех учащихся нашей школы, в котором они смогут реализовывать различные проекты, идеи и инициативы в рамках «Движения Первых», – рассказывает педагог дополнительного образования и куратор движения Екатерина Кускова.

Кроме школы «Перспектива», грантовую поддержку на создание нового творческого пространства получили еще два образовательных учреждения Сургута. Каждое из них также сможет потратить полученные средства на обустройство площадок для детского творчества и общения. «Мы рады достижениям трех школ: Прогимназии, школы №10 и «Перспектива» – они получили финансирование в размере 200 тысяч рублей на реализацию своих инициатив», – отметила заместитель директора департамента образования Сургута Ольга Иванова.

Движение «Движение Первых» активно развивается в Сургуте. Сегодня в городе действует 41 первичное отделение, созданное в учреждениях, подведомственных департаменту образования. Количество участников движения растет: только за первую половину 2024 года к нему присоединились более четырех тысяч детей и подростков.

При поддержке Администрации Сургута


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Сегодня в 16:00, просмотров: 85, комментариев: 0
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