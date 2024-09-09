Сургут вошел в число лауреатов конкурса инициативного бюджетирования

Подведены итоги VIII Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования, в котором были отмечены идеи из Сургута. В тройку лидеров вошли сразу два проекта сургутян: «Создание этнокультурных арт-объектов» занял второе место в номинации «Самый оригинальный проект», а молодежный фестиваль «Сургут в движении» удостоен третьего места в номинации «Проект молодежного инициативного бюджетирования».

«Выражаем благодарность инициаторам проектов за их социальную активность, вклад в развитие города. Данные проекты были поддержаны жителями города и успешно реализованы в Сургуте в прошлом году», – отметила директор департамента финансов администрации города Маргарита Новикова.

Инициативное бюджетирование в Сургуте начало активно развиваться с 2021 года, и все больше граждан становятся инициаторами новых идей. В 2022 году в городе было реализовано семь инициативных проектов, в прошлом году – 11, а в нынешнем к реализации планируется 17 новых проектов. Среди них – создание молодежного пространства «Арт.Точка», благоустройство двух футбольных полей, оборудование детских и спортивных площадок во дворах, а также создание экспозиции «Путь в Сибирь».

Проекты граждан принимаются на рассмотрение круглый год, каждые два последних рабочих дня месяца. Помочь с подготовкой заявок всегда готовы специалисты МКУ «Наш город», а все требования по оформлению проектов можно найти на сайте Администрации города в разделе «Инициативные проекты».

Справка «НГ»:

Конкурс проектов инициативного бюджетирования проходил на портале «Мои финансы» Минфина России. На него поступило более 1,1 тысячи заявок, в финал прошли 87 проектов, а победителями признаны 18 – два из них из Сургута.

При поддержке Администрации Сургута