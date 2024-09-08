Сургутянка победила в чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту

Сотрудница МЧС из ХМАО Екатерина Чендакова стала победительницей чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту. Соревнования проходили с 5 по 11 сентября в городе Харбин Китайской Народной Республики. Сургутянка завоевала золото, повторив мировой рекорд в забеге по штурмовой лестнице, сообщает МЧС России по округу.

«С 5 по 11 сентября 2024 года в городе Харбин Китайской Народной Республики проходит ХIХ Чемпионат мира среди мужчин и X Чемпионат мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту. В состав обеих сборных команд Российской Федерации, а также тренерский штаб входят югорчане: Екатерина Чендакова, Артем Хабибуллин и тренер Александр Вершков. Лидер женской команды, заслуженный мастер спорта РФ, югорчанка Екатерина Чендакова в финальном забеге по штурмовой лестнице повторила мировой рекорд с результатом 6.70 секунд и стала Чемпионкой мира», – указали в сообщении.

Золотую медаль на Чемпионатах мира Екатерина Чендакова забирает в 24-ый раз. Сотрудники МЧС России по ХМАО поздравили спортсменку с ее высоким результатом.